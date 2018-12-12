События

17:30 12.12.2018

Командир "Бердянска" Мокряк отказался давать показания российским следователям до освобождения из плена его подчиненных

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Командир "Бердянска" Мокряк отказался давать показания российским следователям до освобождения из плена его подчиненных

Удерживаемый в московском СИЗО "Лефортово" командир малого бронированного артиллерийского катера ВМС Украины "Бердянск" Роман Мокряк, взятый в плен российскими силовиками во время захвата судов ВМСУ в районе Керченского пролива 25 ноября, не намерен давать никаких показаний до освобождения его экипажа, сообщил его адвокат Илья Новиков.

"Командир катера "Бердянск" Роман Мокряк сегодня заявил следствию, что требует обращаться с собой и со своим экипажем как с военнопленными, и что он не будет давать российским властям никаких показаний, пока его подчиненные не будут освобождены", - написал он в своём Facebook.

При этом Р.Мокряк подчеркивает, что "он один отвечает за происходящее на борту, его экипаж выполнял его приказы и не может быть привлечен ни к какой ответственности", отметил адвокат.

Ранее о том, что является военнопленным и отказывается давать какие-либо показания российским следователям, заявил удерживаемый в СИЗО "Лефортово" командир группы украинских кораблей Денис Гриценко. По словам его адвоката Николая Полозова, моряк не признает свою вину и преступником себя не считает.

Как сообщалось, российские пограничники 25 ноября 2018 года с применением оружия захватили в районе Керченского пролива украинский рейдовый буксир "Яны Капу", а также малые бронированные артиллерийские катера Военно-морских сил ВСУ "Бердянск" и "Никополь". Украинские суда направлялись из Одессы в Мариуполь. После захвата буксир и катера отконвоировали в Керчь.

24 украинца, находившихся на захваченных судах ВМС ВСУ, были арестованы по решению судов Симферополя и Керчи (аннексированный Россией Крым) до 25 января 2019 года.

Позже военнопленные моряки были этапированы в Москву в СИЗО "Лефортово", а трое раненых при обстреле судов российскими силовиками – содержатся в медблоке следственного изолятора "Матросская тишина".

ФСБ России возбудила уголовное дело и предъявила всем плененным украинским морякам обвинение в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения" (ч. 3 ст. 322 УК РФ).

Теги: #пленники #азовское_море #моряки
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