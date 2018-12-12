Правоохранители открывают против бизнеса дела по старым уголовным производствам – юрист

Правоохранительные органы начали открывать против бизнеса дела по старым уголовным производствам, что стало трендом последнего времени, сообщил руководитель проектов практики безопасности бизнеса юридической компании Juscutum Александр Горобец.

"Сегодня стало популярным открывать дела по старым криминальным производствам. Это тренд", - сказал он журналистам во вторник.

А.Горобец также отметил, что правоохранительные органы активно применяют такие негласные следственные действия, как прослушки, видеонаблюдения, изучают активность в социальных сетях Facebook, Instagram.

"В социальных сетях люди рассказывают о путешествиях, покупке дома, показывают любимый автомобиль. Все это может быть использовано в соответствующих документах и ходатайствах (о проведении обыска - ИФ). У следственных органов увеличивается количество источников информации", - сказал он.

В свою очередь, руководитель практики безопасности бизнеса ЮК Juscutum Дмитрий Онученко, отметил, что в настоящее время подозрение в финансировании терроризма стало одним из наиболее часто инкриминируемых обвинений, в то время как до 2013 года наиболее частым обвинением было распространение детской порнографии.

"После 2013 года обвинение в распространении детской порнографии практически полностью заменило финансирование терроризма. Оно имеет широкую трактовку, его очень легко сформулировать, от него также сложно отмыться. Сейчас военное положение фактически возвращает подозрение в финансировании терроризма как повод для обыска, применить его намного легче, чем раньше", - сказал он.

В качестве примера такого обвинения Д.Онученко привел случай, когда подозреваемому поступали с оккупированной территории звонки с незнакомого номера, "и какой-то голос говорил "спасибо за деньги".

Он также отметил, что в настоящее время давление на бизнес начали оказывать не только правоохранительные органы, но и военкоматы, которые "получают достаточно широкие полномочия".

Д.Онученко отметил низкое качество материалов, подготовленных следователями для обоснования проведения обысков.

"В 2018 году качество материалов, которые готовят следователи для обоснования обысков, упало, но разрешение на обыск от судей они все-таки получают", - сказал юрист.

Д.Онученко прогнозирует повышенное внимания со стороны правоохранительных органов к компаниям, которые работают в сфере ИТ, оказывают техподдержку сайтов и баз данных.

Как сообщалось, количество проведенных правоохранительными органами в течение 2018 года обысков сохраняется на уровне 2017 года (около 120 тыс.).

В частности, за 11 месяцев 2018 года по обвинению в экономических преступлениях в Украине было проведено 6696 обысков, в том числе 2376 - в Киеве.