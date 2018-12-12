События

16:59 12.12.2018

Количество проведенных в 2018г обысков сохранится на уровне 2017г – эксперт

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Количество проведенных правоохранителями в течение 2018 года обысков сохранится на уровне 2017 года, когда было проведено около 120 тыс. обысков.

Об этом сообщил журналистам во вторник управляющий партнер юридической компании Juscutum Артем Афян со ссылкой на проведенный юристами компании аналитический отчет.

По данным Juscutum, в 2014 году украинские правоохранительные органы провели около 67 тыс. обысков, в 2015-м – 75 тыс., в 2016-м – 90 тыс.

При этом А.Афян добавил, что по экономическим преступлениям в текущем году в среднем происходило 15 обысков в месяц по каждому областному управлению Нацполиции.

Таким образом, за 11 месяцев 2018 года в стране по указанным преступлениям проведено 6,696 тыс. обысков, в том числе в Киеве – 2,376 тыс. При этом в столице ежемесячно проводится около 18 обысков по экономическим преступлениям в каждом управлении Нацполиции, или 198 обысков в месяц в целом по городу.

Как отметил А.Афян, с введением военного положения количество обысков выросло на 10% в областях, где оно было введено. В частности, военное положение актуализирует как повод для обыска обвинения в финансировании терроризма.

Теги: #правоохранители #обыски
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