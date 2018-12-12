Судебное заседание в деле украинца Павла Гриба перенесли на 21 декабря из-за его плохого самочувствия

Судебное заседание в деле гражданина Украины Павла Гриба, который обвиняется в РФ в содействии терроризму, в среду не состоялось, перенесено на 21 декабря, сообщил его отец Игорь Гриб.

"12 декабря 2018 года. Очередное заседание Северо-Кавказского окружного военного суда так и не состоялось. У Павла сильная боль в животе, рвота, повышенная температура тела. "Скорая помощь" никакой помощи оказать не смогла", - написал И.Гриб на странице в Фейсбуке.

По его данным, судебное заседание перенесено на 21 декабря.

28 августа 2017 года бывший сотрудник Госпогранслужбы Украины И.Гриб заявил, что спецслужбы РФ похитили его 19-летнего сына Павла во время посещения Беларуси.

7 сентября стало известно, что П.Гриб находится в следственном изоляторе на территории РФ, в Краснодаре.

Позднее МИД Украины заявил, что получил подтверждение о нахождении в Краснодаре (РФ) гражданина Украины П.Гриба, исчезнувшего в Беларуси.

Дело П.Гриба было передано для рассмотрения в Северо-Кавказский окружной военный суд, он был этапирован в Ростов-на-Дону.

7 ноября 2018 года Северо-Кавказский окружной военный суд продлил на 6 месяцев - до 24 апреля 2019 года - арест П.Гриба.