В селе возле бывших Новобогдановских артскладов обнаружен схрон современных боеприпасов

Схрон боеприпасов современного производства обнаружен возле нежилого сельского дома в с.Спаское Мелитопольского района Запорожской области. Среди найденного - тротиловые шашки, детонаторы, запалы и корпусы к боевым гранатам.

Как сообщает отдел коммуникаций полиции в Запорожской области, схрон был обнаружен в ходе проведения санкционированного обыска 11 декабря сотрудниками Управления СБУ в Запорожской области совместно со следователями Мелитопольского отдела полиции. С.Спаское расположено в районе бывших Новобогдановских артскладов.

Специалисты-взрывотехники Главного управления Национальной полиции Запорожской области изъяли 14 корпусов гранат Ф-1, корпус противопехотной осколочной ручной гранаты РГН, 10 запалов УЗРГМ, 3 капсулы детонаторов и 10 тротиловых шашек.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывными устройствами).

Как сообщалось, 6 мая 2004 года на артиллерийских складах воинской части А2985 вблизи Новобогдановки возник пожар с последующей детонацией боеприпасов. Погибло пять человек. Снаряды взрывались почти неделю. Временно отселялись жители из 10-километровой зоны вокруг места ЧП, прекращалось движение на прилегающих железной дороге и автомобильной трассе, а также газоснабжение Мелитополя.

В 2008 году военный суд Днепропетровского гарнизона вынес приговор по делу о взрывах, признав виновными и приговорив к шести годам лишения свободы бывшего командира воинской части 2985 Сергея Лилова и солдата этой же части Олега Селина. С.Лилов признан виновным в служебном подлоге, причастности к краже военного имущества, а также в халатности. Солдат признан виновным в нарушении правил обращения с боеприпасами. Осужденные свою вину не признали.

В 2009 году сотрудники УБОП МВД разоблачили организованную преступную группу с международными связями, участники которой систематически похищали боеприпасы и взрывчатку из воинской части в районе с.Новобогдановка. Организатор преступной группы - уроженец Армении, который привлекал к хищению боеприпасов ранее судимых лиц и военнослужащих. Он договаривался с военными о доступе на территорию части, а другие участники группы похищали, вывозили и сбывали боеприпасы. Всего было задержано 15 человек при попытке вывезти с территории воинской части похищенные боеприпасы и взрывчатку.