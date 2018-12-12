События

14:04 12.12.2018

В селе возле бывших Новобогдановских артскладов обнаружен схрон современных боеприпасов

2 мин читать
В селе возле бывших Новобогдановских артскладов обнаружен схрон современных боеприпасов

Схрон боеприпасов современного производства обнаружен возле нежилого сельского дома в с.Спаское Мелитопольского района Запорожской области. Среди найденного - тротиловые шашки, детонаторы, запалы и корпусы к боевым гранатам.

Как сообщает отдел коммуникаций полиции в Запорожской области, схрон был обнаружен в ходе проведения санкционированного обыска 11 декабря сотрудниками Управления СБУ в Запорожской области совместно со следователями Мелитопольского отдела полиции. С.Спаское расположено в районе бывших Новобогдановских артскладов.

Специалисты-взрывотехники Главного управления Национальной полиции Запорожской области изъяли 14 корпусов гранат Ф-1, корпус противопехотной осколочной ручной гранаты РГН, 10 запалов УЗРГМ, 3 капсулы детонаторов и 10 тротиловых шашек.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывными устройствами).

Как сообщалось, 6 мая 2004 года на артиллерийских складах воинской части А2985 вблизи Новобогдановки возник пожар с последующей детонацией боеприпасов. Погибло пять человек. Снаряды взрывались почти неделю. Временно отселялись жители из 10-километровой зоны вокруг места ЧП, прекращалось движение на прилегающих железной дороге и автомобильной трассе, а также газоснабжение Мелитополя.

В 2008 году военный суд Днепропетровского гарнизона вынес приговор по делу о взрывах, признав виновными и приговорив к шести годам лишения свободы бывшего командира воинской части 2985 Сергея Лилова и солдата этой же части Олега Селина. С.Лилов признан виновным в служебном подлоге, причастности к краже военного имущества, а также в халатности. Солдат признан виновным в нарушении правил обращения с боеприпасами. Осужденные свою вину не признали.

В 2009 году сотрудники УБОП МВД разоблачили организованную преступную группу с международными связями, участники которой систематически похищали боеприпасы и взрывчатку из воинской части в районе с.Новобогдановка. Организатор преступной группы - уроженец Армении, который привлекал к хищению боеприпасов ранее судимых лиц и военнослужащих. Он договаривался с военными о доступе на территорию части, а другие участники группы похищали, вывозили и сбывали боеприпасы. Всего было задержано 15 человек при попытке вывезти с территории воинской части похищенные боеприпасы и взрывчатку.

Теги: #запорожская_область #оружие #склады
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В супермаркете Харькова полицейский охраны застрелил посетителя, который ранил его ножом

За незаконное ношение военной формы во время военного положения должны быть отдельные санкции - представитель Генштаба

Боевики на Донбассе развернули сеть лагерей, где детей с 9 лет учат обращаться с оружием и прививают ненависть к Украине

Автомобиль сбил двоих детей в Запорожской области, один ребенок умер в больнице

Активисты "Авто Евро Силы" перекрывали выезд из Мелитополя и трассу "Харьков-Симферополь" возле Запорожья

На Луганщине СБУ блокировала контрабанду оружия из района проведения ООС в РФ

На пожаре в Запорожской области погибли трое детей

На КПВВ "Станица Луганская" в багаже одного из граждан лиц было найдено оружие – Госпогранслужба

За взрывы на арсеналах наказано более 20 генералов ВСУ, никто не хочет занимать их должности

Полиция Донецкой области с начала года предупредила более 100 попыток вывоза оружия в другие регионы

ПОСЛЕДНЕЕ

Адвокат одного из раненых украинских моряков сообщает, что он идет на поправку

Судебное заседание в деле украинца Павла Гриба перенесли на 21 декабря из-за его плохого самочувствия

В доме "страсбургского стрелка" нашли винтовку и гранату, задержаны четверо родственников – прокурор

Премию Сахарова украинскому режиссеру Сенцову вручили его сестре в Страсбурге

Задержаны двое братьев "страсбургского стрелка"

Киев вновь предложил ОРДЛО 27 декабря освободить заложников по формуле "66 на 19" – И.Геращенко

Передача осужденных из оккупированного Донецка ожидается в четверг

Из Луганска на подконтрольную Украине территорию передали 42 осужденных для дальнейшего отбывания наказания

Местные власти вновь уточнили данные о погибших в Страсбурге

Представитель Вселенского патриарха митрополит Галльский прибыл в Киев для подготовки Объединительного собора

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА