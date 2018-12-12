События

13:19 12.12.2018

Задержаны двое братьев "страсбургского стрелка"

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Двое братьев подозреваемого в стрельбе на рождественском рынке в Страсбурге задержаны, сообщает в среду интернет-портал французской газеты "Фигаро".

Ранее сообщалось о задержании пяти человек в связи с этими трагическими событиями.

Стрельба в Страсбурге произошла накануне вечером. Личность стрелка установлена. По словам главы МВД Кристофа Кастанера, речь идёт о человеке, который во Франции и ФРГ был ранее признан виновным в преступлениях, не связанных с терроризмом.

Полиция и жандармы продолжают поиски преступника. Известно, что он ранен в руку, и не исключено, что ему, возможно, удалось покинуть территорию Франции и перебраться в Германию.

Теги: #страсбург #теракт
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