Задержаны двое братьев "страсбургского стрелка"

Двое братьев подозреваемого в стрельбе на рождественском рынке в Страсбурге задержаны, сообщает в среду интернет-портал французской газеты "Фигаро".

Ранее сообщалось о задержании пяти человек в связи с этими трагическими событиями.

Стрельба в Страсбурге произошла накануне вечером. Личность стрелка установлена. По словам главы МВД Кристофа Кастанера, речь идёт о человеке, который во Франции и ФРГ был ранее признан виновным в преступлениях, не связанных с терроризмом.

Полиция и жандармы продолжают поиски преступника. Известно, что он ранен в руку, и не исключено, что ему, возможно, удалось покинуть территорию Франции и перебраться в Германию.