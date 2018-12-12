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13:18 12.12.2018

Киев вновь предложил ОРДЛО 27 декабря освободить заложников по формуле "66 на 19" – И.Геращенко

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Киев вновь предложил ОРДЛО 27 декабря освободить заложников по формуле "66 на 19" – И.Геращенко

 Украинская сторона в среду во время перемещения осужденных из Луганска на подконтрольную украинским властям территорию вновь озвучила предложение и заверила в готовности к освобождению заложников по формуле "66 на 19", сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Ирина Геращенко.

"Украинская сторона сегодня еще раз подчеркнула представителям ОРДЛО, что мы готовы к освобождению заложников - военных и гражданских - и предлагаем 27 декабря совершить такое освобождение в формате 66 на 19", - написала И.Геращенко на странице в Фейсбуке.

Как сообщалось, 4 декабря российская сторона в ТКГ и представители ОРДЛО на заседании в Минске в очередной раз отклонили предложение Киева по освобождению заложников и политзаключенных в формате 23/23 и 66/19, инициированное на 27 декабря.

"Украинская сторона еще раз передала предложение об освобождении арестованных россиян в обмен на украинцев в российских тюрьмах и помилование сепаратистов в обмен на украинцев на оккупированных территориях. Мы передали конкретные списки и предложения в формате 23/23 и 66/19 с предложением провести освобождение наших военных и гражданских из ОРДЛО к новогодним и рождественским праздникам. Мы готовы повторить прошлогодний успех и провести очередной этап освобождения 27 декабря", - написала тогда И.Геращенко в Фейсбуке.

Теги: #обмен #геращенко #ткг
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Интерфакс-Украина
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