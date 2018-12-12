Передача осужденных из оккупированного Донецка ожидается в четверг

Украинская сторона ожидает в четверг передачи из Донецка осужденных, которые не связаны с конфликтом и изъявили желание отбывать наказание на подконтрольной Украине территории, сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию на Донбассе Ирина Геращенко.

"В четверг будет продолжено перемещение осужденных до начала войны, не связанных с конфликтом, с оккупированного Донецка", - написала она на своей странице в соцсети Фейсбук в среду.

И.Геращенко отметила, что около 1 тысячи лиц и их родственников обратились к украинским властям с просьбой о перемещении.