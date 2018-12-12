События

12:52 12.12.2018

Местные власти вновь уточнили данные о погибших в Страсбурге

1 мин читать

Жертвами стрельбы в Страсбурге, по последним данным, стали три человека, еще 13 человек получили ранения, сообщается в Twitter префекта региона Гранд-Эст.

В сообщении префектуры говорится, что последний пресс-релиз, в котором сообщалось о 2 погибших и 14 пострадавших следует считать недействительным.

Префектура ранее сообщала, что в Страсбурге в среду запрещено проведение демонстраций. Закрыты культурные и спортивные объекты, в частности, музеи и катки. В то же время работа школ, лицеев и колледжей продолжается.

Стрельба в Страсбурге произошла во вторник вечером. Личность стрелка установлена. По словам главы МВД Кристофа Кастанера, речь идёт о человеке, который во Франции и ФРГ был ранее признан виновным в не связанных с терроризмом преступлениях.

Госсекретарь в министерстве внутренних дел Франции Лоран Нуньес сообщал, что в ходе операции по поимке преступника были задержаны пять человек, сам стрелок мог покинуть территорию Франции и перебраться в Германию.

Полиция и жандармы продолжают поиски преступника.

Теги: #страсбург #теракт #жертвы
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Задержаны двое братьев "страсбургского стрелка"

Два человека погибли при стрельбе в Страсбурге, уточнили местные власти

13 человек ранены при стрельбе в Страсбурге

Украинцев, предварительно, нет среди жертв стрельбы в Страсбурге

Турист из Таиланда стал жертвой стрелка в Страсбурге

Нападавший получил ранение в перестрелке с военным в Страсбурге

Суд приговорил к 15 годам тюрьмы организатора теракта в Херсонской области, при котором погиб человек – СБУ

В ДТП в Жидачевском районе Львовской области погибли два человека

Во Львовской области два человека умерли в результате отравления угарным газом

В ДТП на Закарпатье погибло два человека, еще два пострадали

ПОСЛЕДНЕЕ

В селе возле бывших Новобогдановских артскладов обнаружен схрон современных боеприпасов

Премию Сахарова украинскому режиссеру Сенцову вручили его сестре в Страсбурге

Киев вновь предложил ОРДЛО 27 декабря освободить заложников по формуле "66 на 19" – И.Геращенко

Передача осужденных из оккупированного Донецка ожидается в четверг

Из Луганска на подконтрольную Украине территорию передали 42 осужденных для дальнейшего отбывания наказания

Представитель Вселенского патриарха митрополит Галльский прибыл в Киев для подготовки Объединительного собора

В центре Черновцов спасатели всю ночь и утро боролись с пожаром в 3-этажном нефункционирующем здании

15 декабря на Софийской площади стартует проект "Страна Северного сияния" – КГГА

Определены победители конкурса «Вибір року 2018»

Китай готов снизить пошлины на американские автомобили – WSJ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА