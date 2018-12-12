Представитель Вселенского патриарха митрополит Галльский прибыл в Киев для подготовки Объединительного собора

Представитель Вселенского патриарха митрополит Галльский Эммануил уже прибыл в Киев для подготовки Объединительного собора, сообщил источник, близкий к религиозным кругам.

"Митрополит Эммануил прилетел в Киев во вторник", - сказал собеседник агентству "Интерфакс-Украина" в среду.

Как сообщалось со ссылкой на главу информационного управления УПЦ-КП архиепископа Евстратия (Зорю), представители Украинской православной церкви Киевского патриархата намерены перед Объединительным собором согласовать с его председателем, представителем Вселенского патриарха митрополитом Эммануилом и с другими сторонами все необходимые вопросы, чтобы Собор прошел успешно.

Объединительный собор по созданию поместной Украинской православной церкви состоится 15 декабря в соборе Святой Софии в Киеве.