Два человека погибли при стрельбе в Страсбурге, уточнили местные власти

Жертвами стрельбы в Страсбурге, по последним данным, стали два человека, еще 14 человек получили ранения, сообщается в Twitter префекта региона Гранд-Эст.

"По предварительным данным, жертвами стали 16 человек, из них 2 человека погибли, девять получили тяжелые ранения, пять - легкие", - сообщает префектура.

Ранее сообщалось, что погибли три человека, пострадали 13 человек.

Также префектура сообщает, что в Страсбурге в среду запрещено проведение демонстраций. Закрыты культурные и спортивные объекты, в частности, музеи и катки. В то же время, работа школ, лицеев и колледжей продолжается.

Стрельба в Страсбурге произошла во вторник вечером. Личность стрелка установлена. По словам главы МВД Кристофа Кастанера, речь идёт о человеке, который во Франции и ФРГ был ранее признан виновным в не связанных с терроризмом преступлениях.

Госсекретарь в министерстве внутренних дел Франции Лоран Нуньес сообщал, что в ходе операции по поимке преступника были задержаны пять человек, сам стрелок мог покинуть территорию Франции и направиться в Германию.

Полиция и жандармы продолжают поиски преступника.