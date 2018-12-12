События

11:35 12.12.2018

В центре Черновцов спасатели всю ночь и утро боролись с пожаром в 3-этажном нефункционирующем здании

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В центре Черновцов спасатели всю ночь и утро боролись с пожаром в 3-этажном нефункционирующем здании

Спасатели в течение минувшей ночи и утром ликвидировали пожар в нефункционирующем трехэтажном здании в центре Черновцов, на ул. И.Франко.

Как сообщает в среду Управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Черновицкой области, информация о пожаре поступила 11 декабря в 23.20.

Прибывшие спасатели установили, что горят чердак, кровля, перекрытие над третьим этажом и помещения на третьем этаже. Борьба с огнем усложнялась плотностью застройки между домами и наличием у здания старой застройки деревянной обрешетки.

Площадь пожара составила 1600 кв.м. Для безопасности жителей соседних домов спасатели эвакуировали 30 человек.

В 4.30 сотрудники Службы спасения локализовали, а в 7.20 ликвидировали пожар, предупредив распространение огня на соседние сооружения. Два дома были спасены от уничтожения. Однако огонь уничтожил покрытия и перекрытия нефункционирующего здания.

На месте происшествия работали 12 единиц техники и 55 человек личного состава. Причину пожара устанавливают специалисты.

Теги: #черновцы #пожар
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