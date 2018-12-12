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08:12 12.12.2018

Порошенко и Турчинов поздравили военных с Днем Сухопутных войск ВСУ

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Порошенко и Турчинов поздравили военных с Днем Сухопутных войск ВСУ

Президент Украины Петр Порошенко и Секретарь Совета по национальной безопасности и обороне Украины Александр Турчинов поздравили военнослужащих Сухопутных войск Вооруженных сил Украины с профессиональным праздником.

"Военные - наша гордость и надежная опора нашей независимости. Благодаря вам Украина есть и будет, благодаря вашей отваге мы чувствуем себя защищенными, ведь знаем - вы не подведете, ваша воля к победе и любовь к Родине – непоколебимы!" – говорится в сообщении, на официальной странице П. Порошенко в соцсети Фейсбук в среду утром.

Секретарь СНБО Александр Турчинов отметил, что сухопутные войска являются "мощной составляющей Вооруженных сил Украины, на которой базируются мощь армии и уверенность каждого гражданина Украины в гарантированной защите, обеспечении суверенитета, неприкосновенности и свободы".

"Вы образец лучших человеческих и рыцарских побед, воинской доблести и отваги, ярко проявившейся во время защиты нашей страны и отражения российской агрессии" – подытожил А. Турчинов.

Теги: #президент #снбо #украина #поздравления
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