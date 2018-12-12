События

07:50 12.12.2018

Турист из Таиланда стал жертвой стрелка в Страсбурге

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В ходе стрельбы, устроенной во французском Страсбурге, погиб таиландский подданный, сообщило посольство Таиланда в Париже в среду.

Им оказался 45-летний турист Анупонг Суебсаман, который приехал во Францию в отпуск вместе с супругой.

Женщина не пострадала, посольство оказывает ей необходимую помощь.

Как сообщалось, в результате стрельбы в Страсбурге три человека погибли и 12 получили ранения. Личность стрелка установлена. По словам глава МВД Кристофа Кастанера, речь идёт о человеке, который во Франции и ФРГ был ранее признан виновным в не связанных с терроризмом преступлениях.

"Он отбыл свои тюремные сроки", - сказал он.

Министр проинформировал журналистов, что после стрельбы власти Франции приняли решение ввести усиленные меры по обеспечению безопасности.

"Правительство решило ввести в действие план по срочным действиям при терактах, предусматривающий усиленный контроль на границах, усиленные меры безопасности на всех рождественских рынках во Франции, чтобы свести на нет риск аналогичных атак", - сказал он на пресс-конференции.

Министр также объявил о решении правительства активнее задействовать военных в операции по обеспечению безопасности в стране.

Поиск стрелка, бежавшего с места преступления на захваченном такси, продолжается.

Теги: #жертва #стрельба #страсбург #франция
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