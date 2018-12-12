События

06:59 12.12.2018

15 декабря на Софийской площади стартует проект "Страна Северного сияния" – КГГА

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15 декабря на Софийской площади стартует проект "Страна Северного сияния" – КГГА

В субботу, 15 декабря, в Киеве начнутся масштабные новогодне-рождественские празднования, программа которых утверждена распоряжением Киевской городской государственной администрации.

"Организаторы мероприятий этого года воссоздадут в Киеве атмосферу европейского зимнего городка с сохранением украинских народных традиций, сможет не только обеспечить киевлян интересным и содержательным досугом, но и будет способствовать привлечению туристов, возрождению и популяризации национальных традиций" – говорится в сообщении, на официальном сайте КГГА  во вторник вечером.

Кроме того, предусмотрено немало благотворительных мероприятий, которые дадут возможность почувствовать праздничную атмосферу детям льготных категорий.

Начало празднований намечено на 15 декабря стартом художественно-развлекательного проекта "Страна Северного сияния", а завершатся 19 января празднованием Крещения в Гидропарке.

Программа новогодних и рождественских мероприятий в Киеве:

Культурно-художественный проект "Страна Северного сияния"

15 декабря 2018 - 13 января 2019

Софийская площадь, Владимирский проезд (от Михайловской площади до пересечения с ул. Аллы Тарасовой)

Зажжения Главной новогодней елки. Празднование Дня Святого Николая

19 декабря в 19:00, Софийская площадь

Торжественное мероприятие "Украина и мир празднуют Рождество Христово вместе"

24 декабря, 16: 00-22: 00, Софийская площадь

Праздник встречи Нового года (новогодняя ночь)

31 декабря 2018 - 1 января 2019

Софийская площадь, Контрактовая площадь

Художественный проект Зимняя "Страна мечты" на Левом берегу

Праздник Крещения в Гидропарке

19 января, 14:00 - 15:00 Гидропарк

(Возле часовни в честь Крещения Господня).

Теги: #киев #празднование #кгга #украина
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