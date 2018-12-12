События

05:44 12.12.2018

В Купянске 7-месячная девочка перевернула на себя кастрюлю с кипятком

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В Купянскую городскую больницу (Харьковская обл) была госпитализирована семимесячная девочка с ожогами грудной клетки, живота, руки и ноги, полицейские устанавливают обстоятельства травмирования ребенка.

"По адресу выезжала следственно-оперативная группа Купянского отдела полиции. По словам 25-летней матери стало известно, что дочь, передвигаясь на детских ходунках, осталась на некоторое время без присмотра и перевернула на кухне на себя кастрюлю с кипятком", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Состояние ребенка медики оценивают как средней тяжести.

Информация о случившемся внесена в журнал единого учета. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины

Теги: #ожоги #украина #ребенок #харьковская
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