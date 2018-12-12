Во Франции после стрельбы в Страсбурге вводятся экстренные меры против терроризма - глава МВД

Власти Франции приняли решение ввести усиленные меры по обеспечению безопасности после стрельбы в Страсбурге, объявил в ночь на среду глава МВД Кристоф Кастанер.

"Правительство решило ввести в действие план по срочным действиям при терактах, предусматривающий усиленный контроль на границах, усиленные меры безопасности на всех рождественских рынках во Франции, чтобы свести на нет риск аналогичных атак", - сказал он на пресс-конференции в Страсбурге.

Министр также объявил о решении правительства активнее задействовать военных в операции по обеспечению безопасности в стране.

Ранее К.Кастанер сообщил, что в результате стрельбы в Страсбурге три человека погибли и 12 получили ранения. Личность стрелка установлена. По словам министра, речь идёт о человеке, который во Франции и ФРГ был признан виновным в не связанных с терроризмом преступлениях. "Он отбыл свои тюремные сроки", - сказал он.