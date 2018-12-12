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03:10 12.12.2018

Организатор группы, продававшей метамфетамин и каннабис наркозависимым, приговорен к 10 годам тюрьмы – прокуратура

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Организатор группы, продававшей метамфетамин и каннабис наркозависимым, приговорен к 10 годам тюрьмы – прокуратура

Красноградский районный суд Харьковской области вынес обвинительный приговор организатору и участнице организованной группы, которые продавали метамфетамин и каннабис наркозависимым.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области, оба признаны виновными по ч.3 ст.307 (незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенный организованной группой в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

"Организатор группы получил 10 лет лишения свободы, его сообщница - 9 лет, оба - с конфискацией имущества... Сейчас приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование", - говорится в сообщении

Как было установлено, группу организовал 32-летний житель пгт.Кегичевка. Он лично изготавливал наркотики и психотропы. Его 35-летняя сожительница заказывала и покупала через интернет необходимые медпрепараты. Третий 19-летний участник группы непосредственно занимался сбытом. В июле-ноябре 2017 группа продавала метамфетамин и каннабис наркозависимым.

Задержали участников преступной группы после нескольких оперативных закупок. Во время обысков в доме организатора наркобизнеса было изъято почти 70 г каннабиса, около 10 г вещества, содержащего метамфетамин, а также прекурсоры для изготовления наркотиков. Третий член группы признал вину и активно сотрудничал со следствием. В мае этого года суд приговорил его к 5 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Теги: #украина #суд #наркодилеры
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