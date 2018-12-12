События

02:00 12.12.2018

В Запорожье таможенники временно изъяли у прилетевшего из Минска украинца превысившую таможенный лимит наличную валюту

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В Запорожье таможенники временно изъяли у прилетевшего из Минска украинца превысившую таможенный лимит наличную валюту

В Международном аэропорту "Запорожье" прибывший из Минска гражданин Украины пытался пронести через "зеленый коридор" почти 1 миллион российских рублей.

Как сообщили во вторник в пресс-службе Главного управления Государственной фискальной службы в Запорожской области, во время оформления пассажиров у одного из них таможенники обнаружили в наплечной сумке 997,5 тыс рос.рублей, которые тот не задекларировал.

По данным пресс-службы, гражданин нарушил упрощенный порядок прохождения таможенного досмотра, поскольку, в соответствии с постановлением НБУ, денежная сумма, которую он пытался провезти в Украину, подлежит обязательному письменному декларированию. В отношении нарушителя составлен проток о нарушении таможенных правил по ст. 471 Таможенного кодекса Украины.

Владельцу почти 1 млн. российских рублей таможня вернула только дозволенный лимит декларирования. При этом была временно изъята сумма превышения лимита, которая составила 240 тыс. российских рублей.

Таможенники отмечают, что физические лица могут перемещать через государственную границу Украины валютные ценности в сумме более EUR10 тыс только при условии их письменного таможенного декларирования.

Теги: #таможня #валюта #украина #гфс
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