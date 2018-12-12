Определены победители конкурса «Вибір року 2018»

Организаторы международного фестиваля-конкурса «Вибір року» огласили победителейв разных номинациях по итогам 2018 года.

Как сообщает оргкомитет конкурса, лучшие товары и услуги отбирались по комплексной методике американской компании Festivals International, а в исследованиях принимала участие Kantar TNS, одна из ведущих мировых компаний в области маркетинговых исследований.

Застройщиком года признана компания «Укрбуд», жилым комплексом комфорт-класса в Киеве – «Новая Англия». В сфере недвижимости в Киевской области победили «Орлан Инвест-Групп», ЖК «Лісовий квартал» и ЖК «Уютный квартал».

В сфере продуктов питания выиграли «Київхліб» (производитель хлебобулочных изделий года), «КОМО» (твердый сыр и плавленый сыр года) и Herbalife Nutrition (диетические добавки года).

В фармацевтике сразу три приза взяла Фармацевтическая фирма «Дарница». Сама «Дарница» признана отечественной фармацевтической компанией года, «Цитрамон-Дарница» – препаратом года против головной боли, а «Корвалол-Дарница» – отечественным седативным и снотворным средством года.

Победители в области медицины и косметологии – медицинский центр «Мати та дитина» (клиника репродуктивной медицины года), Valikhovski Surgery Institute(клиника хирургии года)и центр лазерной косметологии «Лазерхауз» (сеть центров лазерной и эстетической косметологии года).

Стиральная машина года – LG, посуда года для приготовления еды – Tefal, техника года для уборки – Kärcher.

Конкурс «Вибір року» проводится ежегодно с 2001 года. Комплексная оценка состоит из суммы результатов исследований потребительских предпочтений, оценки экспертного совета, оценки представителей ведущих рекламных агентств, а также выводов жюри и оргкомитета фестиваля.

Исследование потребительских предпочтений проводит компания Kantar TNS на основе репрезентативной выборки населения Украины от 16 до 65 лет, которое проживает в городах с населением 100 тыс человек и более.