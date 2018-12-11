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23:34 11.12.2018

Полиция окружила мужчину, открывшего ранее стрельбу в Страсбурге

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Полиция окружила мужчину, открывшего ранее стрельбу в Страсбурге

 Сотрудники французской полиции окружили мужчину, который ранее открыл огонь по прохожим в центре Страсбурга, сообщает газета "Фигаро" со ссылкой на источник в полиции.

Речь идет о 29-летнем молодом человеке. Он ранее уже попадал в поле зрение полиции.

По информации ряда местных СМИ, в районе, где укрывается нападавший, слышны выстрелы.

По последним данным, жертвами в результате стрельбы стали два человека, еще 11 пострадали.

На место происшествия отправился глава МВД Франции Кристоф Кастанер.

Теги: #стрельба #нападавший #франция
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