Полиция окружила мужчину, открывшего ранее стрельбу в Страсбурге
Сотрудники французской полиции окружили мужчину, который ранее открыл огонь по прохожим в центре Страсбурга, сообщает газета "Фигаро" со ссылкой на источник в полиции.
Речь идет о 29-летнем молодом человеке. Он ранее уже попадал в поле зрение полиции.
По информации ряда местных СМИ, в районе, где укрывается нападавший, слышны выстрелы.
По последним данным, жертвами в результате стрельбы стали два человека, еще 11 пострадали.
На место происшествия отправился глава МВД Франции Кристоф Кастанер.