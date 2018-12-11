Львовский облсовет требует от президента и МИД закрытия генконсульства РФ во Львове

Львовский областной совет требует от президента и Министерства иностранных дел Украины закрытия Генерального консульства Российской Федерации во Львове. За соответствующее обращение сегодня на внеочередном заседании облсовета проголосовал 61 депутат из 84.

В тексте обращения указано, что такое требование вызвано в частности захватом украинских моряков в Азовском море.

"Мы убеждены, что МИД Украины в ситуации введения военного положения в части Украины и захвата украинских моряков россиянами, обязан усилить дипломатическое давление на Российскую Федерацию во всех направлениях, вплоть до разрыва дипломатических отношений. Также требуем немедленного закрытия Генерального консульства РФ во Львове", - указано в обращении.

Депутаты считают, что такие действия приведут к улучшению политической ситуации в регионе и уменьшат социальное напряжение среди населения.

Ранее аналогичное обращение принял Львовский городской совет.