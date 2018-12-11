События

23:16 11.12.2018

Львовский облсовет требует от президента и МИД закрытия генконсульства РФ во Львове

1 мин читать
Львовский облсовет требует от президента и МИД закрытия генконсульства РФ во Львове

Львовский областной совет требует от президента и Министерства иностранных дел Украины закрытия Генерального консульства Российской Федерации во Львове. За соответствующее обращение сегодня на внеочередном заседании облсовета проголосовал 61 депутат из 84.

В тексте обращения указано, что такое требование вызвано в частности захватом украинских моряков в Азовском море.

"Мы убеждены, что МИД Украины в ситуации введения военного положения в части Украины и захвата украинских моряков россиянами, обязан усилить дипломатическое давление на Российскую Федерацию во всех направлениях, вплоть до разрыва дипломатических отношений. Также требуем немедленного закрытия Генерального консульства РФ во Львове", - указано в обращении.

Депутаты считают, что такие действия приведут к улучшению политической ситуации в регионе и уменьшат социальное напряжение среди населения.

Ранее аналогичное обращение принял Львовский городской совет.

Теги: #львов #рф #генконсульство #украина
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

НБУ согласовал порядок безвыездного надзора с уровнем риска банков

Денежная масса в Украине в ноябре сократилась на 1,3% - НБУ

В Страсбургский суд направлены ответы Москвы об обстоятельствах задержания в Керченском проливе украинских моряков

Во Львовской области горит резервуар с нефтью

Во Львове 55 жилых домов остались без центрального отопления из-за аварии

Боевики на Донбассе продолжают обстреливать гуманитарные дорожные коридоры

За минувшие сутки боевики 12 раз открывали огонь по позициям ВСУ, без потерь

В Киеве на образование выделили более 52 млрд грн на следующие пять лет

Харьковская прокуратура задержала экс-милиционера, подозреваемого в похищении двух марроканцев

После взрывов под Ичней пиротехникам осталось очистить 3 га территории

ПОСЛЕДНЕЕ

Полиция окружила мужчину, открывшего ранее стрельбу в Страсбурге

При стрельбе в Страсбурге один человек погиб, шестеро ранены – полиция

Неизвестный открыл стрельбу в центре Страсбурга

Могерини назвала Балканы, Украину и Средиземноморье приоритетами внешней политики ЕС

Въезд грузового транспорта в Киев в среду утром могут ограничить из-за снегопада - КГГА

Карлос Гон остается под арестом после отказа суда изменить ему меру пресечения

Порошенко благодарит ЕС за поддержку евроинтеграционных реформ в Украине

В ЕС будут интересоваться криминальным прошлым граждан третьих стран

Апелляционный суд оставил Вышинского под стражей

Нацполиция Украины объявила в розыск российских бизнесменов Саркисовых

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА