События

22:23 11.12.2018

При стрельбе в Страсбурге один человек погиб, шестеро ранены – полиция

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При стрельбе в Страсбурге один человек погиб, шестеро ранены – полиция

Минимум один человек погиб и шестеро получили ранения в результате стрельбы в центре французского города Страсбург, сообщают местные СМИ со ссылкой на полицию.

В настоящее время ведется поиск стрелявшего, скрывшегося с места происшествия. Согласно поступающей информации, он вел огонь из автоматического оружия.

Сайт "Дернер нувель д'Альзас" пишет со ссылкой на источник в полиции, что на данном этапе "не исключена версия теракта".

В центральной части Страсбурга в это время года традиционно работает рождественский рынок.

Теги: #жертва #стрельба #франция #раненые
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