НБУ согласовал порядок безвыездного надзора с уровнем риска банков

Национальный банк Украины (НБУ) определил порядок осуществления безвыездного банковского надзора с учетом риск-ориентированного подхода, сообщается на веб-сайте центробанка.

Согласно новому порядку, НБУ будет осуществлять текущий мониторинг и анализ финансового состояния банков на основании оценки уровня их рисков, и качества управления такими рисками.

Соответствующая инициатива содержится в положении "Об осуществлении НБУ безвыездного банковского надзора", утвержденном постановлением правления №135 от 6 декабря 2018 года. Положение разработано с учетом европейских документов по вопросам надзора за деятельностью кредитных организаций и во исполнение Комплексной программы развития финансового сектора к 2020 году. Документ вступает в силу 12 февраля 2019 года.

Регулятор также ввел новый инструмент безвыездного банковского надзора - камеральные (невыездные) проверки банков и определил основания и порядок их проведения. В частности, камеральная проверка банка при осуществлении безвыездного банковского надзора будет проводиться с целью выяснения или подтверждения факта соблюдения или несоблюдения требований банковского законодательства, нормативно-правовых актов и установленных центробанком требований, ограничений к деятельности, установленных значений экономических нормативов и лимитов открытой валютной позиции. Основанием для такой проверки может также послужить необходимость проверки оценки кредитного риска по активным операциям, наличия отражения в бухгалтерском учете и отчетности операций информации о связанных лицах и операциях с ними; необходимость подтверждения или опровержения наличия признаков осуществления банком рисковой деятельности, угрожающей интересам вкладчиков или других кредиторов.

Кроме того, НБУ определил порядок введения особого режима контроля и назначения куратора банка, который установлен в положении "О применении НБУ мер воздействия", утвержденном постановлением правления №346 от 17 августа 2012 года.