Карлос Гон остается под арестом после отказа суда изменить ему меру пресечения

Карлос Гон останется в заключении без возможности освобождения под залог, по крайней мере, до 20 декабря, поскольку суд Токио отклонил обращение, в котором экс-председатель совета директоров Nissan просил изменить ему меру пресечения.

Накануне прокуратура Токио предъявила обвинение К.Гону, а также Nissan в занижении в общей сложности на $44 млрд суммы вознаграждения бывшего главы автомобилестроительной компании в ее финансовой отчетности за пять лет.

Кроме того, прокуратура подозревает, что за три года, завершившихся в марте 2018 года, К.Гон утаил еще часть вознаграждения, полученного от Nissan, на сумму порядка $38 млн.

К.Гон, а также бывший директор Nissan Грег Келли, были арестованы 19 ноября, и срок их нахождения под стражей истекал в понедельник, однако суд принял решение продлить его на 10 дней.

Вполне возможно, что прокуратура в дальнейшем попросит оставить К.Гона и Г.Келли в заключении еще на 10 дней, в результате чего они останутся под арестом на Рождество и вплоть до 30 декабря, пишет газета Financial Times.

64-летний Карлос Гон, родившийся в Бразилии в ливанской семье, является одним из самых известных топ-менеджеров мирового автомобилестроения. Два десятилетия назад он спас Nissan от краха за счет резкого сокращения расходов и других изменений. К.Гон был одним из архитекторов альянса между Renault, Nissan и Mitsubishi, а также активно выступал за расширение партнерства с другими автопроизводителями, включая "АвтоВАЗ" (MOEX: AVAZ), германский Daimler и китайский Dongfeng.

Руководящие посты в Renault занимал с конца 1996 года. В 1999 году, когда Renault и Nissan стали стратегическими партнерами, был переведен в японскую компанию на должность директора по производству, а годом позже стал ее президентом и гендиректором. С 2005 года параллельно совмещает должности президента и гендиректора Renault, а с 2009 года также возглавляет ее совет директоров. В декабре 2016 года был избран председателем совета директоров Mitsubishi.

В апреле 2017 года К.Гон передал полномочия CEO Nissan Хирото Саикаве, но остался во главе совета директоров.

В 2013-2016 годах К.Гон возглавлял совет директоров "АвтоВАЗа".