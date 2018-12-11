Порошенко благодарит ЕС за поддержку евроинтеграционных реформ в Украине

Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил европейских партнеров за поддержку в проведении реформ в Украине в связи с перечислением стране во вторник EUR500 млн макрофинансовой помощи.

"Хорошая новость из Брюсселя! Европейский Союз перечислил Украине первый транш Четвертой программы макрофинансовой помощи в размере 500 млн евро. Благодарен за высокую оценку, доверие и поддержку нашего государства во внедрении евроинтеграционных реформ", - написал П.Порошенко на своей странице в соцсети Facebook во вторник.