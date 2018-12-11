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17:29 11.12.2018

Нацполиция Украины объявила в розыск российских бизнесменов Саркисовых

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Нацполиция Украины объявила в розыск российских бизнесменов Саркисовых

Национальная полиция Украины объявила в розыск российских предпринимателей, братьев Сергея и Николая Саркисовых.

Данные о розыске Саркисовых размещены на сайте Министерства внутренних дел Украины, в перечне "Лица, которые скрываются от органов власти".

Указана статья обвинения – ч. 4 ст. 190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой) Уголовного кодекса Украины. Санкция данной статьи наказывается лишением свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

Датой исчезновения называется 24 сентября 2018 года.

Кроме того, отмечается, что мера пресечения в отношении Саркисовых не применялась.

С.Саркисов, 1959 года рождения - предприниматель, менеджер, продюсер кино и кинорежиссер, один из основных владельцев и председатель совета директоров российской страховой компании "РЕСО-Гарантии".

Н.Саркисов, 1968 года рождения - один из основных владельцев и член совета директоров "РЕСО-Гарантии".

Теги: #саркисов #нацполиция
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