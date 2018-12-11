События

16:52 11.12.2018

В Страсбургский суд направлены ответы Москвы об обстоятельствах задержания в Керченском проливе украинских моряков

1 мин читать
В Страсбургский суд направлены ответы Москвы об обстоятельствах задержания в Керченском проливе украинских моряков

Минюст России проинформировал Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) о наличии доступа задержанных в Керченском проливе украинских моряков к юридической помощи, характере ранений и отсутствии у них жалоб, сообщили в пресс-службе министерства.

"10 декабря в ЕСПЧ направлены ответы властей РФ на вопросы об обстоятельствах задержания 24 украинских граждан, находившихся на борту украинских кораблей "Бердянск", "Никополь" и "Яну Капу", остановленных российскими пограничниками в Керченском проливе 25 ноября 2018 г", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем во вторник на запрос "Интерфакса".

В нем отмечается, что ЕСПЧ "проинформирован о местонахождении задержанных украинских граждан, наличии у них доступа к юридической помощи, нетяжелом характере ранений, полученных тремя из задержанных, и предоставлении им необходимой медицинской помощи, а также об отсутствии каких-либо жалоб со стороны украинских граждан и нахождении их ситуации на постоянном контроле уполномоченных по правам человека в республике Крым, в Москве и в РФ".

"Российская сторона сообщила, что указанные граждане Украины были задержаны в качестве лиц, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного частью третьей статьи 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы РФ, группой лиц по предварительному сговору с угрозой применения насилия), и заключены под стражу на основании постановлений судов РФ в соответствии с нормами действующего уголовно-процессуального законодательства", - говорится в пресс-релизе.

Теги: #рф #еспч #азовское_море #моряки
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В ФСБ планируют следственные действия с украинскими моряками на этой неделе

Крымским адвокатам поступают угрозы после ситуации с Курбединовым - омбудсмен

У каждого удерживаемого в РФ украинского военнопленного есть адвокат – омбудсмен

Интерпол по запросу РФ объявил в розыск 20-летнего украинца Капиноса, который якобы обучал П.Гриба делать взрывчатку

В РФ "ангарский маньяк" признан виновным в 78 убийствах

Россия может предъявить новые обвинения украинским морякам

Буду делать все необходимое, для освобождения украинских моряков из российских тюрем - Порошенко

В ФСБ считают, что действия украинских кораблей в Керченском проливе могли быть направлены на Крымский мост

МИД возмущен арестом адвоката украинских политзаключенных

Украинские консулы посетили трех раненых военнопленных моряков в "Матросской тишине" и четверых в "Лефортово"

ПОСЛЕДНЕЕ

Апелляционный суд оставил Вышинского под стражей

Нацполиция Украины объявила в розыск российских бизнесменов Саркисовых

Пожар в резервуаре с нефтепродуктами во Львовской области ликвидирован

Поврежденная после беспорядков Триумфальная арка в Париже откроется для посетителей

Людмила Алексеева будет похоронена в США, сообщают в МХГ

Госпогранслужба с начала военного положения не впустила в Украину более 1020 россиян - Слободян

Обвиняемая в госизмене Н.Савченко намерена прекратить сухую голодовку

Апелляционный суд подтвердил незаконность отказа Минюста регистрировать уставы УПЦ (МП)

Порошенко в Фейсбуке инициировал опрос о значимости Томоса для Украины

Во Львовской области горит резервуар с нефтью

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА