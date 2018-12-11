Поврежденная после беспорядков Триумфальная арка в Париже откроется для посетителей

Одна из главных достопримечательностей французской столицы - Триумфальная арка - откроется в среду для посетителей, сообщают во вторник местные СМИ.

Начиная с 12 декабря, посетить монумент и расположенные там музейные помещения можно будет в соответствии с зимним расписанием работы культурного объекта.

Триумфальная арка была закрыта после того, как во время беспорядков в ходе протестных акций 1 декабря ей был нанесен значительный ущерб. Вандалы наносили надписи и громили бюсты и скульптуры. В течение более чем недели велись ремонтные работы.

В середине ноября во Франции начали проходить первые масштабные акции протеста против повышения цен на топливо. Акции организовывались движением "Желтые жилеты".

Первоначально демонстранты требовали лишь отмены решения о повышении налога на бензин, однако со временем перечень требований расширился. Протестующие стали выражать недовольство политикой правительства в целом.

На начальной стадии акции в основном носили мирный характер. Однако постепенно протесты начали набирать силу и радикализовываться. Пик протестного движения пришелся на 1 декабря, тогда в акциях приняли участие десятки тысяч человек, причем протесты переросли в настоящие беспорядки и погромы.