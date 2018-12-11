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16:27 11.12.2018

Госпогранслужба с начала военного положения не впустила в Украину более 1020 россиян - Слободян

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Госпогранслужба с начала военного положения не впустила в Украину более 1020 россиян - Слободян

С начала введения военного положения украинские пограничники не пропустили на въезд в Украину более 1020 граждан Российской Федерации, сообщил помощник главы Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

"Тем, кто не может подтвердить цель своей поездки и в отношении кого возникают сомнения, пограничники отказывают в пересечении границы", - сказал он в эфире телеканала "112 Украина" во вторник.

Он отметил, что более 1020 граждан Российской Федерации не пропустили на Украину с начала военного положения.

Вместе с тем, по его словам, это не означает, что в Украину не пускают абсолютно всех граждан РФ.

"В первую очередь те граждане РФ, которые едут с гуманитарной целью, для участия в образовательных мероприятиях или в спортивных соревнованиях, пользуются приоритетом и без лишних трудностей могут пересечь границу на въезд в Украину", - отметил О.Слободян.

Помощник главы Госпогранслужбы также отметил, что согласно действующему законодательству для выяснения цели поездки пограничники могут уточнять дополнительные обстоятельства. В частности, это могут быть обратные билеты, бронирование отеля, подтверждение от граждан Украины, что к ним едут в гости, и другая информация.

О.Слободян отметил, что несмотря на официальное заявление России о том, что она не будет вводить специальные меры, в Госпогранслужбе фиксируют увеличение количества украинцев, которым отказывают во въезде в Россию. По его словам, таких лиц сейчас почти 280.

Теги: #госпогранслужба #слободян #военное_положение
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