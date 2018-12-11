Обвиняемая в госизмене Н.Савченко намерена прекратить сухую голодовку

Народный депутат Украины Надежда Савченко, обвиняемая в государственной измене, намерена прекратить сухую голодовку 13 декабря, сообщает интернет-издание "Украинская правда" со ссылкой на ее заявление в Шевченковском районном суде г.Киева.

По информации издания, Н.Савченко решила прекратить голодовку, потому что ей пошли на уступку, и она сможет подать электронную декларацию.

Вместе с тем, нардеп будет голодать еще один день – 12 декабря, чтобы "превысить строк" своей сухой голодовки в России, которая длилась 6 дней.

"Я говорила, что буду голодать, пока не решится вопрос с представлением декларации. Но банк пошел мне навстречу – решил приехать ко мне в тюрьму, потому что меня не отпускают в банк. Поэтому моя сухая голодовка продолжается завтра крайний день. Чтобы было больше, чем в России. На 8-й день я начинаю пить и выходить из голодовки", - сказала Н.Савченко.

Нардеп также добавила, что за 6 дней голодания потеряла 7 кг – с 73 кг до 66 кг.

Как сообщалось, 5 декабря 2018 года народный депутат Украины Надежда Савченко приняла решение объявить сухую голодовку до момента обеспечения ее прав и свобод согласно Конституции Украины и действующего законодательства. В информации отмечается, что нардеп приняла такое решение, поскольку следователи СБУ "шантажируют и давят на народного депутата, требуя немедленного ознакомления с материалами дела адвокатами, чтобы немедленно приступить к рассмотрению дела по существу, в обмен на возможность видеться с родными, помощниками, восстановить электронные ключи, открыть счет в банке для регистрации кандидатом в президенты Украины".

Н.Савченко и ее адвокаты знакомятся с материалами так называемого "дела Савченко - Рубана", расследование которого было завершено 1 августа. 25 сентября Шевченковский суд отказал в удовлетворении ходатайства прокуратуры об ограничении для них сроков ознакомления с материалами уголовного дела 25 календарными днями.

Адвокат руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана Валентин Рыбин уже завершил ознакомление с материалами дела, о чем 30 августа уведомил следствие.

Н.Савченко, подозреваемая в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, находится под стражей с 23 марта 2018 года. 22 марта Верховная Рада поддержала представления генпрокурора Украины Юрия Луценко и дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Н.Савченко.

В.Рубан был задержан 8 марта 2018 года на КПВВ на Донбассе с арсеналом оружия. Он вез оружие с оккупированной территории на подконтрольную часть Украины.