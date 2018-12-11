Порошенко в Фейсбуке инициировал опрос о значимости Томоса для Украины

Президент Украины Петр Порошенко в своей персональной странице в социальной сети Фейсбук проводит неформальный опрос касательно того, считают ли пользователи соцсети равнозначными событиями провозглашение в 1991г независимости Украинского государства и получение Томоса о предоставлении Украинской православной церкви статуса автокефальной.

"Томос 2018 = провозглашение Независимости 1991. Согласны?", - говорится в опубликованной во вторник днем на официальной странице П.Порошенко в Фейсбук картинке. В ней же пользователям предлагается поставить в комментариях к посту цифру "1", если они согласны с утверждением о равнозначности событий, либо же "2", если придерживаются противоположного мнения.

Публикация была сделана в 14.30 вторника и по состоянию на 14.51 уже собрала 276 комментариев и 1,1тыс. "лайков".