На Луганщине из-за обстрела боевиков поврежден магистральный водовод, обеспечивающий водой десятки населенных пунктов

Во вторник утром в районе подконтрольного правительству Украины с.Катериновка (Попаснянский р-н, Луганская обл.) из-за обстрелов со стороны боевиков был сильно поврежден магистральный водовод диаметром -1200мм, который обеспечивает питьевой водой десятки населенных пунктов области.

"Серьезные повреждения водовода привели к значительной утечке питьевой воды в объеме более 2 тыс м куб. в час и затоплению местности, приусадебных участков, находящихся вблизи места поражения", - сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Украины (МинВОТ) во вторник днем.

В информации отмечается, что ремонтные бригады коммунального предприятия "Попаснянский районный водоканал" в оперативном порядке выехали к месту повреждения водовода и осуществляют все необходимые меры по осуществлению аварийно-восстановительных работ, чтобы в ближайшее время возобновить подачу воды.