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14:35 11.12.2018

Системе отбора судей в антикоррупционный суд не доверяют 60% экспертов – опрос

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 60,1% экспертов не доверяют системе отбора судей в Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС), которая была внедрена Высшей квалификационной комиссией судей Украины, свидетельствует экспертный опрос, проведенный Центром "Социальный мониторинг" и Украинским институтом социальных исследований им.А.Яременко.

"У экспертов есть сомнения в профессионализме собственно системы отбора судей в ВАКСУ. Оценивая систему отбора по этому критерию, процент тех, кто считает систему профессиональной, составляет 35%, а тех, кто считает ее непрофессиональной – 32,5%. Еще 32,5% не относят себя ни к одной из этих групп", - отметил на пресс-конференции во вторник в агентстве "Интерфакс-Украина" директор центра "Социальный мониторинг" Дмитрий Дмитрук.

Опрошенные эксперты считают систему отбора в ВАКС зависимой от других ветвей власти (72%), предвзятой (58,8%), медленной (57,8%), непрозрачной (53,5%), коррумпированной (42,3%).

Также 92,6% опрошенных считают, что члены Высшей квалификационной комиссии судей обязательно должны проходить процедуру антикоррупционной проверки и проверку на добропорядочность.

75,8% экспертов негативно оценили эффективность внедренных в украинском обществе антикоррупционных мер во время проведения судебной реформы.

46,8% экспертов считают, что в Украине нужно создать Высший антикоррупционный суд, а 50,6% считают это нецелесообразным.

Исследование проводилось с 28 ноября по 6 декабря 2018 года, в ходе которого социологи опросили 400 адвокатов, правоохранителей, судей, ученых, правозащитников и других представителей профессионального юридического сообщества, которые непосредственно сталкиваются с работой украинских судов.

Теги: #реформа #опрос #суд #вакс
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