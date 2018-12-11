CБУ подтвердила российское гражданство родственников Семочко

Контрразведка Службы безопасности Украины подтвердила, что жена и дочь первого заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко имеют российское гражданство, говорится в решении Шевченковского райсуда Киева.

"Согласно информированием ОКР СБ Украины от 26.10.2018 № 2/3/4-34352нт, гражданская жена ЛИЦО_4 (С.Семочко – ИФ) - ЛИЦО_5 и ее дочь - ЛИЦО_6, имеют гражданство Российской Федерации", - говорится в тексте решения суда.

Следствие обратилось в суд с просьбой дать доступ к телефону С.Семочко и его семьи за почти 5 лет. Суд ходатайство удовлетворил, позволив правоохранителям исследовать, в частности, откуда звонили С.Семочко, его жена и дочь.

Ранее программа антикоррупционных расследований "Наши деньги с Денисом Бигусом" опубликовала сюжет, в котором рассказывалось, что семья первого заместителя руководителя Службы внешней разведки и экс-руководителя экономической контрразведки СБУ Сергея Семочко имеет дома под Киевом стоимостью в миллионы долларов, а его родственники имеют, кроме украинского, и гражданство России.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыло производство по делу о незаконном обогащении, в котором фигурирует первый заместитель главы Службы внешней разведки С.Семочко.

Позже Служба безопасности Украины сообщила, что в рамках начатого по заявлению журналиста Дениса Бигуса уголовного производства по ч.1 ст.111 Уголовного кодекса Украины (госизмена) проверяет опубликованную в СМИ информацию в отношении С.Семочко.

"Орган досудебного расследования планирует подключить к процессуальному сотрудничеству Д.Бигуса и его команду для исследования изложенных в журналистском расследовании обстоятельств", - добавили в СБ Украины.

В то же время в спецслужбе напомнили, что проверка информации о состоянии и возможном незаконном обогащении С.Семочко проверяется НАБУ в рамках зарегистрированного ими уголовного производства по ч. 3 ст. 368-2 Уголовного кодекса Украины.

17 октября глава Службы внешней разведки Украины (СВРУ) Егор Божок заявил об отсутствии правовых оснований для отстранения от должности его первого заместителя С.Семочко.

На заседании комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Е.Божок, отвечая на вопросы членов комитета, сказал, что С.Семочко не лишен допуска к гостайне. "Лишить кого-либо допуска к государственной тайне можно только по решению суда", - пояснил он.

Е.Божок не смог уточнить, находится ли автомобиль Е.Семочко на балансе СВР. В то же время первый замглавы СБУ Виталий Маликов, присутствующий на заседании комитета, сказал, что автомобиль С.Семочко на балансе СБУ не числится.