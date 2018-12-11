ЦПК проиграл суд экс-нардепу Мартыненко и намерен обжаловать решение

Печерский районный суд г.Киева в полном объеме удовлетворил иск бывшего народного депутата из фракции "Народный фронт" Николая Мартыненко к Центру противодействия коррупции (ЦПК) с требованием удалить всю информацию и упоминания о нем с сайта проекта ЦПК pep.org.ua.

"Решение Печерского суда создает прецедент подавать аналогичные иски и на журналистов, освещающих то или иное судебное заседание по уголовным делам в отношении господина Мартыненко (или любого другого). Они теперь становятся потенциальными "мишенями" и их тоже можно будет обязать удалить упоминания публичных лиц из публикаций", - отмечает исполнительный директор ЦПК Дарья Каленюк.

Активисты считают решение суда наступлением на свободу слова и планируют обжаловать его.

Н.Мартыненко обратился в Печерский райсуд с иском к ЦПК о защите неимущественных прав на использование имени и неприкосновенности деловой репутации в июне 2018 года. Он обвинил организацию в незаконном использовании его имени в контексте расследований уголовных преступлений и коррупционных сделок, где его вина или участие еще не установлены судом.

Речь идет о досье Н.Мартыненко, размещенном в открытом Реестре национальных публичных деятелей – базе данных, разработанной общественной организацией. "Она помогает банкам идентифицировать публичных деятелей среди своих клиентов и содержит более 30 тыс. документально подтвержденных записей, в частности, об украинских политиках, руководителях органов прокуратуры, председателе и судьях Конституционного и Верховного судов, председателях апелляционных судов и высокопоставленных силовиках", - отмечают в ЦПК.

В организации указывают, что информация в их досье на Н.Мартыненко подтверждена документами, например, судебными постановлениями или выдержками из государственных реестров, или уже публично известна широкой публике из многочисленных журналистских расследований и его же собственных комментариев, а собственно его дело уже слушается в суде.

В настоящее время в Шевченковском суде рассматривается дело по обвинению Н.Мартыненко и других лиц в деле о завладении средствами госпредприятий ВостГОК и "Энергоатом". Обвиняемым инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением), ч.3 ст.209 (легализация доходов, полученных преступным путем), ч.1 ст.255 Уголовного кодекса Украины (создание преступной организации)".

В частности, Н.Мартыненко инкриминируется завладение средствами ГП "НАЭК "Энергоатом" при заключении и исполнении контрактов по поставке оборудования для указанного предприятия от чешской компании Skoda JS и заключении и исполнении контракта между Skoda JS и компанией Bradcrest Investments SA на общую сумму EUR6,4 млн. Также Н.Мартыненко и ряд других лиц обвиняются в завладении средствами ГП "ВостГОК" в сумме $17,28 млн путем неправомерного заключения и дальнейшего выполнения контракта купли-продажи уранового концентрата для ГП "ВостГОК" через австрийскую компанию-посредника Steuermann Investitions- und Handelsgesellschaft mbH, подконтрольную участникам преступной организации.

30 ноября 2015 года Н.Мартыненко заявил о сложении депутатских полномочий в связи с разразившимся вокруг его имени коррупционным скандалом и, по его словам, развернувшейся против него "информационной кампанией". Парламент 22 декабря 2015 года принял постановление о сложении его депутатских полномочий.