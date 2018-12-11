События

13:30 11.12.2018

Нотариус найдена повешенной в своем офисе в центре Харькова

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 В Харькове полиция устанавливает обстоятельства смерти 46-летней женщины, которая была найдена повешенной в офисе на ул.Сумская.

"Предварительно установлено, что 46-летняя харьковчанка покончила жизнь самоубийством через повешение. Тело без видимых признаков насильственной смерти будет направлено в морг", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Национальной полиции в Харьковской области.

Тело женщины обнаружила ее помощница, которая утром пришла на работу. Она сообщила о происшедшем в полицию.

Сведения внесены в журнал единого учета правонарушений. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

По информации источника агентства "Интерфакс-Украина" в правоохранительных органах, погибшая – нотариус Юлия Грузкова. Ее муж, адвокат Александр Грузков, был застрелен возле дома по ул.Бориса Чичибабина,1 в январе 2015 года.

Теги: #суицид #харьков #нотариус
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