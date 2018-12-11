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09:50 11.12.2018

Боевики накануне вечером обстреляли блокпост пограничников перед КПВВ "Марьинка"

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Боевики накануне вечером обстреляли блокпост пограничников перед КПВВ "Марьинка"

 В 21.35 понедельника боевики со стороны временно оккупированного пгт Александровка (Донецкая обл.) открыли огонь из автоматических гранатометов и стрелкового оружия различного калибра по позициям пограничников из состава Объединенных сил, несущих службу на блокпосту первого оборонительного рубежа перед КПВВ "Марьинка", сообщают в Госпогранслужбе Украины.

"В это время контрольно-пропускные операции были завершены и в зоне поражения гражданских лиц не было, военнослужащие находились в укрытиях. Огонь в ответ не открывался. К счастью, пострадавших нет", - говорится в обнародованной во вторник утром информации.

В Госпогранслужбе выразили убеждение, что провокационные действия боевиков направлены на дестабилизацию ситуации в пределах гуманитарных дорожных коридоров, в результате которой возможно ведение ограничений на работу КПВВ.

"Несмотря на вооруженные провокации, подразделения Объединенных сил продолжают круглосуточно обеспечивать безопасность в регионе. Сегодня все КПВВ открылись по графику и работают в штатном режиме", - подытожили в украинском погранведомстве.

Теги: #марьинка #оос #обстрел #кпвв
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