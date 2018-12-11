Боевики на Донбассе продолжают обстреливать гуманитарные дорожные коридоры

Боевики применяют оружие в пределах определенных гуманитарных дорожных коридоров во время работы пунктов пересечения линии разграничения и в нерабочее время, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы во вторник утром.

"Так, вчера в 21.35 со стороны временно оккупированного населенного пункта Александровка был открыт огонь из автоматических гранатометов и стрелкового оружия различного калибра по позициям пограничников из состава Объединенных сил, несущих службу на блокпосте первого оборонительного рубежа перед КПВВ "Марьинка", - сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что в это время контрольно-пропускные операции были завершены, а в зоне поражения гражданских лиц не было, военнослужащие находились в укрытиях и ответный огонь не открывали.

Также отмечается, что провокационные действия боевиков направлены на дестабилизацию ситуации в пределах гуманитарных дорожных коридоров, в результате которой возможно ведение ограничений на работу контрольно-пропускных пунктов.

Несмотря на вооруженные провокации, подразделения Объединенных сил продолжают круглосуточно обеспечивать безопасность в регионе.

"Сегодня все КПВВ открылись по графику и работают в штатном режиме", - отметили в Госпогранслужбе.

В ведомстве отметили, что за минувшие сутки наблюдалось увеличение пассажиро-транспортного потока.

"Так через контрольные пункты въезда-выезда последовало 31,5 тысячи человек и 4,1 тысячи транспортных средств", - говорится в сообщении.