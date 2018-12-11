События

07:37 11.12.2018

За минувшие сутки боевики 12 раз открывали огонь по позициям ВСУ, без потерь

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За минувшие сутки боевики 12 раз открывали огонь по позициям ВСУ, без потерь

За минувшие сутки боевики 12 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, потерь среди личного состава не допущено, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил (ООС).

"Российские оккупационные войска 12 раз нарушили режим прекращения огня. Противник продолжает применение вооружения, запрещенного минскими соглашениями. В ходе боевых действий 10 декабря ни один военнослужащий Объединенных сил не получил ранения", - говорится в сводке на странице штаба ООС в Фейсбук во вторник утром.

В частности, из минометов калибра 120-мм боевики обстреливали позиции Объединенных сил неподалеку Новоалександровки на Попаснянском направлении и в районе населенного пункта Пески, что на Донецком направлении. Также из минометов калибра 82-мм враг обстреливал позиции украинских военнослужащих в районе хутора Свободный на Попаснянском направлении Зайцево на Горловском направлении, шахты Бутовка, Пески на Донецком направлении.

Кроме того, незаконные вооруженные формирования вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по н.п. Новозвановке на Попаснянском направлении, Марьинке, Березовом, Невельском на Донецком направлении и Чермалыке на Мариупольском направлении.

В частности, в районе населенного пункта Опытное на Донецком направлении зафиксирована работа вражеского снайпера.

"Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", - подчеркнули в штабе.

По данным украинской разведки, за минувшие сутки один боевик уничтожен и еще трое ранены.

"С начала текущих суток враг провел один обстрел населенного пункта Пески на Донецком направлении. Тяжелое вооружение не применялось. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет", - подытожили в штабе ООС.

Теги: #оос #сводка #украина
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