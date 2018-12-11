В Киеве на образование выделили более 52 млрд грн на следующие пять лет

Постоянная комиссия по вопросам образования, науки, семьи, молодежи и спорта Киевского городского совета планирует направить на развитие образования сроком на следующие пять лет более 52 млрд грн, сообщила пресс-служба Киевского горсовета.

"На заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам образования, науки, семьи, молодежи и спорта депутаты поддержали проект городской целевой программы "Образование Киева на 2019-2023 годы", - говорится в сообщении.

Как отмечается, основной акцент сделан на доступности и открытости образования, в том числе инклюзивного и специального. Также планируется развитие нового образовательного пространства. В ближайшие пять лет город также сконцентрируется на финансовой, кадровой, академической и организационной автономии учебных заведений.

В мэрии отмечают, что внимание будет уделяться также дошкольному и внешкольному образованию. В целом программа состоит из 11 подпрограмм. Документ, кроме того, поддержала постоянная комиссия Киевсовета по вопросам бюджета и социально-экономического развития.

"Общий объем средств, необходимых на реализацию программы, составляет чуть более 52 миллиардов гривен. Я напоминаю, что это на все 5 лет. На 2019, в частности, планируется направить 9,1 миллиарда гривен. По 10 млрд - на 2020, 2021 годы, и по 11 млрд - на 2022, 2023 годы. Конечно, в течение указанного срока цифры могут быть откорректированы. Учитывая тенденцию прошлых лет, то сумма, по возможности, будет только увеличиваться", - цитирует главу постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджета Андрея Странникова пресс-служба совета.

В свою очередь глава постоянной комиссии горсовета по вопросам образования Анна Старостенко отметила, что в условиях реформирования образования значительное внимание будет уделяться профессиональному развитию педагогов.

"Учитель требует непрерывного совершенствования. В течение 2016-2018 годов количество работников отрасли, которые повышали квалификацию в институте последипломного образования, увеличилось вдвое - до 13,6 тыс. человек. Такая динамика будет сохраняться в течение следующих 5 лет. Только в условиях внедрения "Новой украинской школы" ежегодно дополнительно нуждаться обучения педагогические работники, которые будут работать в начальной школе - не менее 5тыс. педагогов до 2020 года и 10 тыс. - с 2021 года", - отметила она.

Также отмечается, что городскую целевую программу "Образование Киева. 2019-2023 годы" депутаты должны рассмотреть на одном из заседаний Киевсовета.