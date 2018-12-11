В Дарницком районе планируют построить спорткомплекс с ледовой ареной и бассейном

Комиссия Киевского городского совета по вопросам бюджета и социально-экономического развития поддержала целевую программу, согласно с которой в Дарницком районе появится многофункциональный спортивный комплекс с ледовой ареной и бассейном, сообщила пресс-служба Киевского горсовета.

"На заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам бюджета и социально-экономического развития депутаты согласовали городскую целевую программу "Молодежь и спорт столицы" на 2019-2021 годы", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что на ул.Ягодная, 2 планируют построить лыжно-роллерную трассу для биатлона КДЮСШ №15.

Кроме того, в течение следующих трех лет предлагается провести реконструкцию спортивных комплексов "Стадион "Старт", "Русанивець", легкоатлетического манежа на Тычины, 18, а также стадиона на Алма-Атинской, 60.

В информации сообщается, что в рамках целевой программы будут созданы условия для реабилитации, занятий физической культурой для участников боевых действий, лиц с инвалидностью и социально незащищенных слоев населения. Предусмотрены мероприятия, направленные на оздоровление детей, требующих особого внимания. Планируется также открытие технически оборудованной локации для проведения летних палаточных детских лагерей в рекреационной зоне Киева.

"Город планирует увеличить финансирование данной программы на следующие 3 года. Если в 2016-2018 годах выделялось 2,1 миллиарда гривен на реализацию спортивных и молодежных мероприятий, соревнований, обновление материально-технической базы учреждений, реализующих политику в сфере молодежи… то уже на 2019-2021 годы предлагается сумма почти 3,3 млрд гривен. 2,8 млрд - из бюджета города, остальные - средства других источников", - цитирует главу постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджета Андрея Странникова пресс-служба совета.

По его словам, благодаря реализации аналогичной программы в 2016-2018 годах Киеву удалось осуществить капитальный ремонт спортивных залов, футбольных полей, залов для настольного тенниса.

"И среди самого важного: провести финал Лиги чемпионов УЕФА, чемпионат мира по хоккею, международные турниры по спортивной гимнастике. А еще - улучшить жилищные условия лучшим спортсменам столицы. Куплено семь однокомнатных и две двухкомнатных квартиры", - отметил А.Странников.

В пресс-службе подчеркнули, что целевую программу "Молодежь и спорт столицы" на 2019-2021 годы депутаты должны рассмотреть на одном из заседаний Киевсовета.