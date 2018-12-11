Харьковская прокуратура задержала экс-милиционера, подозреваемого в похищении двух марроканцев

Прокуратура Харьковской области задержала 38-летнего бывшего капитана милиции по подозрению в похищении двух граждан Марроко и вымогании у них денег, сообщила пресс-служба прокуратуры.

"О возможном похищении двух граждан Марокко правоохранителям сообщила жена одного из пострадавших. Женщина рассказала, что вечером 6 декабря иностранцев прямо посреди улицы на Павловом поле посадили в автомобиль какие-то мужчины и увезли в неизвестном направлении. После этого связь с мужем она потеряла", - отметили в прокуратуре.

Как отмечается, правоохранители нашли пострадавших на следующий день благодаря функции геолокации, которую сумел включить на мобильном один из похищенных.

Правоохранители задержали одного из подозреваемых непосредственно на месте происшествия. При себе у мужчины обнаружили удостоверение капитана милиции, срок действия которого истек в 2014 году. По объяснениям задержанного, документ остался после увольнения из органов.

"По данным следствия, марокканцев удерживали в гаражном кооперативе ради денег. Похитители представились иностранцам правоохранителями и угрожали лишением свободы, если те не передадут им $5 тыс. CША", - говорится в сообщении.

По словам потерпевшего, злоумышленники имитировали его задержание и даже провели несанкционированный обыск у него дома, после чего вывезли его с другом в гараж.

В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия для установления других лиц, причастных к совершению преступления. Решается вопрос о передаче уголовного производства по подследственности в Государственное бюро расследований.