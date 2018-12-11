События

03:34 11.12.2018

После взрывов под Ичней пиротехникам осталось очистить 3 га территории

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Впоследствии взрывов на военном арсенале под Ичней (Черниговская обл.) пиротехникам осталось очистить 3га территории от взрывоопасных предметов, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

В ведомстве отметили, что пиротехники с 9 октября очистили 17га прилегающей к арсеналу территории.

"В течение недели спасатели Черниговской области продолжали проводить мероприятия по ликвидации чрезвычайной ситуации, которая произошла 9 октября на территории арсенала боеприпасов в поселке Дружба Ичнянского района. Пиротехническими подразделениями очищено 17га прилегающей территории, осталось очистить 3 га. В течение недели изъято 7220 взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении.

Теги: #гсчс #украина #пиротехники #ичня
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