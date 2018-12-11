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01:22 11.12.2018

В полиции опровергают заявление Минздрава о захвате Одесского медуниверситета

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В полиции опровергают заявление Минздрава о захвате Одесского медуниверситета

В полиции опровергли заявление Минздрава о рейдерском захвате Одесского национального медицинского университета (ОНМедУ), сообщил начальник Главного управления Национальной полиции Украины в Одесской области Дмитрий Головин, передает "Украинская правда".

"Есть решение суда и открыто исполнительное производство", - отметил Д.Головин.

В настоящее время в полиции не уточняют, чего именно касалось решения суда и производство, из-за которого в учебное заведение пришла исполнительная служба.

Советник руководителя одесской полиции Руслан Форостяк на своей странице в Facebook написал, что уже продолжительное время идет ожесточенная борьба "за влияние и контроль над этим заведением".

"Сегодня пришли живые и настоящие судебные исполнители Минюста, с реальным исполнительным листом, настоящего суда, который именем Украины принял исполнительное производство, которое обязательно для выполнения кому-либо, пока не будет отменено законно. О каких "неизвестных" идет речь - не понятно. Поэтому функция полиции, в соответствии с законом о Нацполиции Украины, в данном конфликте - исключительно охрана общественного порядка, недопущения любых противостояний", - отметил Р.Форостяк.

Ранее сообщалось, что в Минздраве заявили о неизвестных лицах, которые утром 10 декабря захватили здание Одесского национального медицинского университета (ОНМедУ).

Теги: #медуниверситет #украина #захват #одесса
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