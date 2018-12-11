В Киеве 11 декабря ограничат движение транспорта на Южном мосту

В Киеве во вторник в связи с ремонтными работами частично ограничат движение транспорта на Южном мосту, сообщила пресс-служба "Киевавтодора".

"С 11.00. до 16.00 часов 11 декабря 2018 года в связи с выполнением ремонтных работ будет частично ограничено движение транспорта по Южному мостовому переходу в направлении проспекта Бажана", - сказано в сообщении.

В "Киевавтодоре" просят с пониманием отнестись к трудностям трафика, связанных с выполнением ремонтных работ.