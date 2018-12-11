Иностранец организовал фиктивную онлайн-биржу по торговле валютой, через которую завладевал средствами граждан

Сотрудники департамента киберполиции совместно с детективами полиции Полтавской области под процессуальным руководством прокуратуры прекратили деятельность группы мошенников, которые под видом онлайн-торгов валютными парами (бинарными опционами) завладевали средствами граждан.

Как сообщает в понедельник департамент киберполиции Национальной полиции Украины, для осуществления преступной деятельности мошенники создали Интернет-площадку, где якобы происходили успешные торги валютными парами. В двух их столичных офисах работало более 30 наемных работников.

Свою деятельность мошенники "прикрывали" оффшорной компанией. Полицейские установили организатора и всех участников схемы.

"44-летний иностранец организовал преступную схему завладения средствами граждан. Эта схема действовала под видом участия в онлайн-торгах валютными парами (бинарные опционы), используя специально созданный для этого онлайн ресурс", - сказано в сообщении.

По схеме, потенциальному клиенту предлагалось принять участие в торгах путем открытия специального демо-счета, где организаторами создавалась имитация успешных торгов. Потом гражданина нацеливали на открытие реального счета. При этом с клиентами работали операторы офиса, которые нацеливали их на внесение как можно больших взносов.

"Аргументировали это большей вероятностью выигрыша. Для достижения этой цели злоумышленники использовали заранее прописанную схему психологического воздействия на жертву. Вложив деньги, потерпевшие не имели возможности их "забрать" – они могли только пополнять счета. "Система работала таким образом, что все торги приводили к полной потере денег пользователей", - подчеркнули в полиции.

На территории Киева полицейские разоблачили два офиса, которые использовали злоумышленники. Всего в этих офисах работало более 30 человек – как граждане Украины, так и иностранцы.

Изъята компьютерная техника, сетевое и серверное оборудование на котором непосредственно размещалась фиктивная биржа, черновые записи и деньги. Также в одном из офисов обнаружены документы оффшорной компании, под "прикрытием" которой действовали мошенники. Изъятая техника направлена на экспертизу.

По данному факту правоохранители начали уголовное производство по ч.3 ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Полицейские продолжают проводить сбор доказательств противоправной деятельности злоумышленников. Устанавливается роль каждого из участников преступной схемы, для привлечения их к ответственности.