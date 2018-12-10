Во французском Лионе задержаны более 20 членов грузино-армяно-азербайджанской ОПГ

В ходе проведенной 10 декабря во французском городе Лионе масштабной спецоперации задержаны 22 члена действующей во Франции и Бельгии организованной преступной группы (ОПГ), состоящей из граждан Грузии, Армении и Азербайджана, сообщил на брифинге директор департамента центральной криминальной полиции МВД Грузии Владимир Борцвадзе.

По его информации, в спецоперации под названием "VORS 69-01" принимали непосредственное участие сотрудники грузинских правоохранительных органов.

Среди задержанных, отметил представитель МВД, 10 граждан Грузии, среди которых два "вора в законе".

По словам В.Борцвадзе, задержанные обвиняются в совершении на территории Франции квартирных краж, угонов автомобилей, создании фальшивых документов и незаконном распространении наркотических средств.

Задержанным грозит во Франции тюремное заключение сроком до 15 лет.

По данным В.Борцвадзе, в спецоперации принимали участие более 300 сотрудников правоохранительных органов Франции, Бельгии и Грузии, также были подключены подразделения спецназа, кинологическая служба и вертолет.