События

19:17 10.12.2018

"Укрпошта" обещает отключить терминалы ПриватБанка за нечестную конкуренцию

1 мин читать
"Укрпошта" обещает отключить терминалы ПриватБанка за нечестную конкуренцию

Генеральный директор ПАО "Укрпошта" Игорь Смелянский пообещал отключить терминалы Приватбанка (оба – Киев) в случае, если последний продолжит распространение неправдивой информации о работе компании.

"Уважаемый ПриватБанк! Битва за клиента подчас бывает сурова. Но такие методы в приличном обществе неприемлемы. Поймаем еще раз - завтра все Ваши терминалы в сети "Укрпошты" будут отключены", - заявил он.

Как заявил И.Смелянский в комментарии агентству "Интерфакс-Украина", что объявления с текстом "Уважаемые пенсионеры! С 1 января 2019 года, в соответствии с постановлением Кабинета министров, "Укрпочта прекращает доставку пенсий. Просим вас заблаговременно открыть счет для получения пенсий в ПриватБанке" расклеивались на улицах Черновцов.

Как сообщалось, Верховная Рада в госбюджете на 2019 год предусмотрела выделение 500 млн грн на расходы "Укрпочты" по доставке пенсий.

Теги: #укрпошта #приватбанк
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Суд Лондона в пятницу вынесет решение по иску ПриватБанка против Коломойского и Боголюбова

Apple Pay удвоил мобильные покупки билетов в кинотеатры Multiplex

Полицейские вернут ПриватБанку 3 млн грн, а не 1, 8 млн грн, как сообщалось ранее

Напавшие на инкассаторский автомобиль в Ирпене злоумышленники забрали 1,8 млн грн

Руководитель САП критикует НАБУ за отсутствие результата в деле ПриватБанка

В Мариуполе открыто дело против сотрудницы "Укрпошты", присвоившей более 50 тыс. грн Донецкой дирекции

ВСУ получил жалобы на признание в Украине решения Гаагского арбитража по "крымскому" иску экс-главы ПриватБанка и арест акций "дочек" росбанков

Суд Лондона в среду проведет очередное заседание по иску ПриватБанка против Коломойского и Боголюбова

ПриватБанк погасил 1 млрд грн кредитов рефинансирования

На Киевщине неизвестные отобрали у сотрудника "Укрпошты" 200 тыс. грн

ПОСЛЕДНЕЕ

Экс-милиционер подозревается в похищении двух граждан Марокко - прокуратура

Представители "С14" облили красной краской двери приемной нардепа Бойко в Кременчуге

На Донбассе в рядах ВСУ с начала суток потерь нет, боевики применяют 120мм и 82-мм минометы

Информация о минировании зданий Оболонского и Шевченковского райсудов Киева не подтвердилась

Подстрекание Россией межконфессиональных конфликтов в сочетании с провокациями могут стать поводом для вторжения ВС РФ

Суд приговорил к 15 годам тюрьмы организатора теракта в Херсонской области, при котором погиб человек – СБУ

Денисова просит Москалькову и Федотова немедленно предоставить официальную информацию о состоянии здоровья Сенцова

Мужчины-украинцы подвергаются усиленной проверке в тбилисском аэропорту

Список угрожающих нацбезопасности Украины лиц пополнился итальянским актером Плачидо

Оперативный резерв первой очереди ВСУ составляет более 200 тыс. человек - Генштаб

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА