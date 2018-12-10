На Донбассе в рядах ВСУ с начала суток потерь нет, боевики применяют 120мм и 82-мм минометы

С начала суток понедельника, 10 декабря, боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в том числе с применением вооружения, запрещенного минскими соглашениями, при этом ситуация в районе проведения Операции объединенных сил (ООС) остается под контролем украинских военных, информируют в пресс-центре штаба ООС.

"В частности, враг дважды открывал огонь из минометов калибра 120мм по позициям Объединенных сил неподалеку Новоалександровки на Попаснянском направлении (…) Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение текущих суток нет", - говорится в сводке по состоянию на 18.00 понедельника, обнародованной на странице пресс-центра в соцсети Фейсбук.

Кроме этого, из минометов калибра 82мм боевики совершили обстрел позиций Объединенных сил в районе хутора Свободный на Попаснянском направлении, н.п.Зайцево, что на Горловском направлении, и шахты Бутовка на Донецком направлении.

"Также российские оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по населенным пунктам Новозвановка на Попаснянском направлении, Березовое на Донецком направлении и Чермалык на Мариупольском направлении", - говорится в информации.